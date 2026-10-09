La Juventus riparte dalla trasferta contro il Cagliari con un obiettivo chiaro anche sul piano individuale: sbloccare Randal Kolo Muani in campionato. L'attaccante francese è ancora alla ricerca della prima rete in Serie A e vuole sfruttare la ripresa della stagione per lasciare il segno. Luciano Spalletti continua a puntare sulle sue qualità, aspettandosi un contributo sempre più incisivo negli ultimi metri.

La sfida in programma domenica 11 ottobre alle 20:45 rappresenta un'occasione importante per il centravanti bianconero. La Juventus ha bisogno di ritrovare continuità nei risultati e una maggiore concretezza offensiva, mentre Kolo Muani vuole trasformare il lavoro svolto nelle ultime settimane in gol pesanti.

Kolo Muani vuole sbloccarsi in campionato

Il francese non è ancora riuscito a trovare la prima marcatura in Serie A in questa stagione. Un dato che inevitabilmente accompagna le valutazioni sul suo rendimento, ma che non racconta da solo il contributo offerto alla squadra.

Kolo Muani è chiamato a migliorare la propria presenza in area, a farsi trovare con maggiore continuità nelle situazioni decisive e a sfruttare le occasioni costruite dai compagni. Per un attaccante, il gol resta naturalmente il riferimento principale e riuscire a sbloccarsi potrebbe rappresentare una svolta anche sul piano della fiducia.

La gara contro il Cagliari arriva dunque in un momento significativo: il centravanti vuole interrompere l'attesa e dimostrare di poter essere un riferimento affidabile per il reparto offensivo bianconero.

Spalletti punta sulle qualità del francese

Dal canto suo, Luciano Spalletti continua a lavorare per valorizzare le caratteristiche dell'attaccante. Kolo Muani può garantire profondità, movimento e capacità di attaccare gli spazi, qualità che possono diventare particolarmente preziose contro avversari pronti a difendersi con attenzione.

Il tecnico si aspetta che il francese riesca a incidere non soltanto nella costruzione delle azioni, ma soprattutto nella fase conclusiva. La capacità di trasformare le opportunità in reti sarà fondamentale per aumentare il peso offensivo della Juventus.

La concorrenza nel reparto avanzato resta elevata e ogni partita può incidere sulle gerarchie. Per questo motivo, una prestazione convincente in Sardegna potrebbe aiutare Kolo Muani a consolidare la propria posizione nelle scelte dell'allenatore.

Cagliari-Juventus, l'occasione per ritrovare il gol

La trasferta contro il Cagliari può diventare il punto di partenza per cambiare passo. La Juventus cerca punti importanti per il proprio percorso in campionato e ha bisogno che i suoi attaccanti trovino continuità sotto porta.

Per Kolo Muani, invece, la priorità è una: segnare il primo gol in Serie A e liberarsi della pressione legata al digiuno. Una rete potrebbe aiutarlo a giocare con maggiore serenità e dare ulteriore slancio al suo percorso in bianconero.

Spalletti attende risposte dal reparto offensivo e il francese ha l'opportunità di fornirle già dalla prossima partita. Adesso, più che le prestazioni incoraggianti, a fare la differenza dovrà essere la concretezza.