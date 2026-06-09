Un solo obiettivo: tornare a Torino

Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L'attaccante francese ha ormai preso una decisione precisa e non sembra intenzionato a cambiare idea. Nella sua mente esiste una sola destinazione possibile: Torino. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione, il centravanti ha sviluppato un forte legame con l'ambiente juventino. Un rapporto che, secondo diverse indiscrezioni, lo avrebbe convinto a dare assoluta priorità alla permanenza alla Juventus, respingendo qualsiasi alternativa. Negli ultimi giorni sono emerse nuove voci riguardanti l'interesse di alcuni club stranieri, in particolare dalla Turchia.

Tuttavia il giocatore avrebbe immediatamente ribadito la propria posizione al Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. Il messaggio sarebbe stato molto chiaro: nessuna apertura verso altre destinazioni e massima disponibilità soltanto per un ritorno in bianconero. Una presa di posizione importante che potrebbe influenzare l'intera trattativa. Il club francese è infatti alla ricerca di una soluzione definitiva per il futuro dell'attaccante e sperava di poter valutare più opzioni sul mercato. La volontà del giocatore, però, rischia di restringere notevolmente il campo delle possibilità.

Il Paris Saint-Germain davanti a una scelta

La situazione ricorda per certi aspetti quanto accaduto un anno fa. In quell'occasione i contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain non portarono a un accordo definitivo a causa delle elevate richieste economiche avanzate dal club francese. L'operazione si bloccò e il risultato fu un rinvio della soluzione definitiva. Oggi lo scenario appare differente, ma alcuni elementi restano simili. La società parigina continua a voler monetizzare dalla cessione del giocatore e punta a ottenere una cifra significativa dal suo trasferimento. Tuttavia la volontà di Kolo Muani potrebbe rappresentare un fattore determinante. Se il francese continuerà a rifiutare tutte le proposte alternative, il Paris Saint-Germain potrebbe ritrovarsi costretto a trattare principalmente con la Juventus. Anche per questo motivo i contatti tra le due società proseguono con continuità. Entrambe sono consapevoli che una soluzione condivisa potrebbe soddisfare le esigenze reciproche. Da una parte il club francese avrebbe l'opportunità di alleggerire il monte ingaggi. Dall'altra la società bianconera potrebbe assicurarsi un attaccante già inserito nel proprio contesto tecnico.

Il francese vuole essere l'erede di Vlahovic

La volontà di Kolo Muani nasce anche da una forte ambizione personale. L'attaccante vuole ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto della Juventus e candidarsi come uno dei riferimenti offensivi della squadra del futuro. Nonostante il club stia valutando l'arrivo di altri attaccanti, il francese è convinto di poter rappresentare una soluzione ideale per il reparto avanzato. Per questo motivo continua a spingere affinché la trattativa possa andare a buon fine nel più breve tempo possibile. A 27 anni, l'ex attaccante del Paris Saint-Germain ritiene che questa possa essere l'occasione giusta per rilanciare definitivamente la propria carriera. Dopo la delusione vissuta la scorsa estate, quando il trasferimento sembrava vicino ma non si concretizzò, il giocatore non vuole correre il rischio di vedere sfumare nuovamente l'opportunità. Le prossime settimane saranno decisive, ma una cosa appare evidente: Kolo Muani ha scelto la Juventus e farà tutto il possibile per vestire ancora una volta la maglia bianconera.