Kiwior: “Milik grande attaccante, bello avere tanti polacchi in Serie A”

Il difensore polacco dello Spezia, intervistato da Tuttosport, ha parlato della prossima partita contro i bianconeri e dei suoi connazionali

La Serie A comincia il suo tour de force. Dopo il pareggio interno per 1-1 di sabato pomeriggio contro la Roma, il campionato proporrà il primo turno infrasettimanale della stagione. Mercoledì sera, alle 20:45, i bianconeri torneranno in campo ancora all'Allianz Stadium, contro lo Spezia di Luca Gotti, per la quarta giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. La Juventus ne ha cinque, ottenuti con la vittoria al debutto con il Sassuolo e con i due pareggi a Marassi contro la Sampdoria e contro la squadra di José Mourinho. Lo Spezia invece ha quattro punti, frutto della vittoria contro l'Empoli alla prima giornata e del pareggio interno ottenuto con il Sassuolo nella giornata appena conclusa. In mezzo invece c'è stata la sconfitta a San Siro contro l'Inter.

In vista del match di dopodomani contro i bianconeri, ha parlato Jukub Kiwior, intervistato da Tuttosport. Il difensore polacco dello Spezia ha parlato del suo connazionale Arkadiusz Milik, appena arrivato a Torino: "Non sono stupito, tutt’altro. Parliamo di un attaccante che nella sua carriera ha segnato tanto e ha qualità importanti. Bello vedere tanti polacchi in Serie A. Non conosco Arek di persona, ma a Torino finalmente ci vedremo. Spero di scambiare la maglia con lui o con Szczesny a fine partita".

Mercoledì sera dovrà vedersela con Dusan Vlahovic: "Affrontare attaccanti così forti è bellissimo ed è sempre una grande sfida anche con se stessi perché ognuno di noi vuole sempre migliorare".

Il suo parere sulla Juventus: "È una delle squadre che fino all’ultimo lotterà per lo scudetto, gioca stabilmente in Champions da anni e ha tanti campioni. Sarebbe un errore pensare troppo a che Juventus incontreremo. Dovremo pensare a noi stessi e a fare il massimo per cercare di uscire dallo Stadium con un risultato positivo. Ma siamo consapevoli che non sarà per nulla facile".