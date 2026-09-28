Prosegue il recupero di Andrea Cambiaso, fermato da una distorsione alla caviglia destra rimediata nella sfida contro il Parma dello scorso 29 agosto. Dopo aver lavorato a parte nelle scorse settimane, l’esterno bianconero ha progressivamente aumentato i carichi e le indicazioni sul suo rientro sono positive.

Cambiaso, il recupero procede

Durante la sosta Cambiaso ha continuato a lavorare sul recupero, con l’obiettivo di tornare pienamente a disposizione di Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi il giocatore ha anche svolto una prima seduta parziale insieme al resto del gruppo, anche se lo staff ha preferito non correre rischi e procedere con cautela.

La Juventus vuole infatti evitare una ricaduta e permettere all’esterno di recuperare completamente dalla distorsione.

L’obiettivo è il Cagliari

Le ultime indicazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport indicano il Cagliari come possibile appuntamento per il ritorno in campo di Cambiaso. L’esterno dovrebbe quindi essere nuovamente a disposizione alla ripresa del campionato, salvo eventuali nuovi problemi.

Un recupero importante per Spalletti, che potrà così contare nuovamente su uno dei giocatori più duttili della rosa.

Spalletti pensa anche a una nuova posizione

Oltre al recupero fisico, il tecnico starebbe valutando anche un possibile nuovo impiego tattico per Cambiaso. Secondo Tuttosport, Spalletti avrebbe preso in considerazione l’idea di utilizzarlo anche come mezzala destra in un 4-3-3, sfruttandone la capacità di ricoprire più ruoli.

Le prossime settimane di lavoro potranno quindi essere utili non soltanto per ritrovare la migliore condizione fisica, ma anche per studiare nuove soluzioni tattiche con il jolly bianconero.