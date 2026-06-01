In casa Juventus si lavora al rinnovo di contratto di uno dei pilastri della rosa: si tratta di Pierre Kalulu. Il difensore francese, è diventato inamovibile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti e, per tale motivo la dirigenza bianconera vorrebbe al più presto chiudere le trattative per ufficializzare il suo prolungamento.

Il classe 2000, attualmente ha un contratto in scadenza a giugno 2029, ma la volontà della società bianconera è quella di prolungarlo fino all'estate del 2031. In questo senso, negli ultimi giorni, sono stati avviati i primi contatti con l'agente per ritoccare la cifra: dagli attuali 2,5 milioni che percepisce si vorrebbe portare il calciatore a guadagnare tra i 3,5 e i 4 milioni.