La sosta per le Nazionali potrebbe aver riconsegnato alla Juventus un Edon Zhegrova ancora più fiducioso. L'esterno bianconero ha sfruttato gli impegni con il Kosovo per accumulare minuti e confermare il buon momento, candidandosi ora a un ruolo importante nella trasferta contro il Cagliari.

Zhegrova manda segnali a Spalletti

Il kosovaro aveva già mostrato segnali incoraggianti prima della sosta e le ultime prestazioni in Nazionale hanno ulteriormente rafforzato la sua candidatura. Spalletti dispone di diverse alternative sulla trequarti, ma la capacità di Zhegrova di creare superiorità numerica nell'uno contro uno può diventare un'arma preziosa.

L'esterno vuole soprattutto trovare maggiore continuità. Le qualità tecniche non sono mai state in discussione e adesso l'obiettivo è conquistare sempre più spazio nelle rotazioni offensive della Juventus.

Occasione contro il Cagliari

La partita di domenica sera potrebbe rappresentare un'altra opportunità. Con Yildiz ancora indisponibile, Spalletti dovrà ridisegnare parte del reparto offensivo e Zhegrova è uno dei giocatori che possono beneficiare maggiormente della situazione.

Resta da capire se il tecnico deciderà di schierarlo immediatamente dal primo minuto oppure di conservarne velocità e imprevedibilità per la seconda parte della gara. Una cosa appare chiara: dopo la sosta, Zhegrova vuole aumentare il proprio peso nella Juventus.