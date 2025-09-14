Juventus, Zhegrova punta il Verona? Le ultime sul kosovaro
Juventus, Zhegrova punta il Verona? Le ultime sul kosovaro

Edoardo Pettinelli
14 Settembre, 11:30
Il kosovaro non potrà esserci in Champions League contro il Borussia Dortmund: le ultime sulla sua possibile presenza col Verona

Per la Juventus è ora tempo di Champions League. Dopo il successo nel derby d’Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium, i bianconeri di Igor Tudor si preparano al debutto contro il Borussia Dortmund, una gara che vorranno provare a vincere per partire al meglio nella competizione europea.

In vista della prossima sfida europea il tecnico croato dovrà fare i conti con alcune assenze, tra cui quella di Edon Zhegrova. Il calciatore kosovaro, infatti, non potrà prendere parte al match contro il Borussia Dortmund; un’assenza che costringerà lo stesso Tudor a dover fare delle scelte precise di formazione per quanto riguarda il reparto offensivo. Nonostante l’indisponibilità per la Champions, però, lo stesso Zhegrova punta ad esserci nella prossima trasferta di campionato contro il Verona, prevista sabato 20 settembre alle ore 18.

