Semak: “Juventus? Troppo più forti, ci hanno surclassati”

Al termine della partita contro la Juventus, l'allenatore dello Zenit Semak è intervenuto in conferenza stampa

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventus ha vinto per 4 a 2 contro lo Zenit. Una partita praticamente mai in discussione quella dei bianconeri, padroni del gioco dal primo all'ultimo minuto. Al termine della partita l'allenatore della squadra russa Semak è intervenuto in conferenza stampa: "Ha vinto la squadra più forte. La Juventus è stata più brava nei duelli uno contro uno e in difesa noi siamo stati passivi. Gli abbiamo permesso di controllare la palla in modo tranquillo, concedendo anche un rigore. Poi si è vista molto la differenza tra i nostri e i loro giocatori, soprattutto nelle situazioni difficili. Avete visto come accelera Chiesa? Imprendibile".

"All'andata è stata una gara più equilibrata, non abbiamo concesso tutte queste chances - ha continuato il tecnico dello Zenit. Dopo due sconfitte di fila, la Juventus ha avuto la possibilità di tornare sui propri binari e hanno giocato bene sotto ogni aspetto. Ci hanno surclassati. Sono stati bravi a recuperare gli spazi, sono andati sempre via sull'uno contro uno. Noi cerchiamo sempre di uscire dal basso, a volte ci riusciamo, altre no. Dovevamo essere più rapidi in uscita dal pressing, i movimenti sono stati tutti controllati dalla Juventus".

Sul rigore battuto due volte da Dybala, Semak ha aggiunto: "Può essere sia un errore di concentrazione dei nostri, quando le emozioni prendono il sopravvento. Pensare che Dybala sbagli un rigore sarebbe osare troppo, le emozioni ci hanno traditi e siamo entrati prima in area". Chiosa finale sul livello del calcio russo, ancora troppo basso per competere a livello europeo: "I risultati dei club russi in Europa non sono positivi, perdere dei giocatori per infortunio per noi è una cosa critica. Se vedere le panchine delle altre non è la stessa: in Champions non bastano le nostre rose, è un discorso di giocatori a disposizione più che di livello del campionato".