Juventus, tutti i numeri della stagione di Kenan Yildiz

I NUMERI STAGIONALI Partiamo da un numero: 45. Sono le presenze stagionali di Yildiz, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Un numero che racconta l'impatto del diciassettenne turco in Under 19 - e successivamente in Next Gen - alla sua prima esperienza lontano dalla Germania. Kenan, infatti, all'inizio della stagione 2022/2023 ha indossato la maglia della Primavera giocando 37 partite - di cui 30 in campionato, Fase Finale compresa, 6 in UEFA Youth League e 1 nella Coppa Italia di categoria - e nel finale di questa annata scendendo in campo 8 volte, le prime tra i professionisti, tra campionato e Coppa Italia Serie C tra le fila della Next Gen. Focalizzando l'attenzione sul suo percorso in Under 19, saltano indubbiamente all'occhio le 15 reti segnate nelle trenta gare disputate, tenendo una media di un gol ogni due match. Gol che hanno permesso a Yildiz - con undici centri messi a referto - di posizionarsi immediatamente alle spalle di Nicolò Turco (13) e Tommaso Mancini (12) nella classifica dei cannonieri bianconeri in campionato, ma di essere il goleador più prolifico della stagione in Under 19 con, appunto, quindici marcature. Una stagione che è diventata ancora più ricca in termini di presenze per Kenan nel momento in cui ha iniziato a giocare anche con la Next Gen, trovando così le sue prime presenze tra i professionisti. Otto, per la precisione, distribuiti così: sette in campionato e una in Coppa Italia Serie C da subentrato nella finale di ritorno al "Romeo Menti" contro il Vicenza. Tra queste partite, ognuna con la sua importanza, ci sono state anche le due prime volte di Yildiz: il 19 agosto 2022 in Primavera e il 17 dicembre in Serie C.