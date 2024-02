Juventus Women-Sampdoria 1-0, Girelli regala la semifinale di Coppa Italia

Il gol di Girelli basta alla Juventus Women per superare la Sampdoria: le bianconere si aggiudicano l'accesso alle semifinali di Coppa Italia

Un gol al 19' minuto di Cristiana Girelli permette alla Juventus Women di superare i quarti di finale di Coppa Italia. In realtà, le bianconere avevano già ampiamente ipotecato il passaggio del turno nella gara di andata. Contro la Sampdoria , la partita era terminata con un perentorio 4-0. Nonostante il risultato a senso unico, le ragazze allenate da Joe Montemurro si sono aggiudicate il match di ritorno.

Nell'azione del gol che ha deciso l'incontro, va segnalata la grande azione di Maelle Garbino. La calciatrice francese ha saltato Vanessa Panzeri prima di servire perfettamente Girelli, con quest'ultima che ha dovuto solo appoggiare in rete. In semifinale, la Juventus Women dovrà vedersela con la Fiorentina, con la vincitrice che se la vedrà in finale con Roma o Milan.