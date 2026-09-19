La Juventus entra nel vivo della preparazione in vista della partita contro l’Atalanta, in programma domani, domenica 20 settembre, alle 18:00 all’Allianz Stadium. Per Luciano Spalletti si avvicina il momento delle scelte definitive, dopo una settimana intensa tra campionato ed Europa League. I bianconeri vogliono presentarsi all’appuntamento con la giusta concentrazione e dare continuità alla vittoria per 5-0 contro il NEC.

Spalletti prepara la sfida dello Stadium

Il tecnico bianconero dovrà valutare le condizioni dei giocatori dopo gli impegni ravvicinati e individuare l’assetto più adatto per affrontare la formazione bergamasca. La gestione delle energie sarà un aspetto importante, soprattutto dopo la gara europea disputata giovedì.

Le ultime indicazioni dagli allenamenti serviranno a chiarire eventuali dubbi e a definire l’undici iniziale. La Juventus cerca una prestazione convincente anche in campionato, dopo il passo falso contro il Sassuolo.

Cambiaso ancora ai box

Tra le notizie che accompagnano la vigilia c’è l’assenza di Andrea Cambiaso. L’esterno ha avvertito ancora dolore alla caviglia dopo il ritorno in gruppo e non sarà quindi a disposizione contro l’Atalanta.

La scelta dello staff medico è quella di non forzare il recupero. La sosta per le Nazionali sarà sfruttata per proseguire il lavoro, con l’obiettivo di rivederlo a disposizione a inizio ottobre, in occasione della trasferta contro il Cagliari.

Atalanta, giornata di rifinitura e partenza per Torino

Anche la squadra di Maurizio Sarri si prepara all’appuntamento. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno svolto un allenamento al Centro Bortolotti, concentrandosi sulla fase difensiva e sulle palle inattive. Hien e Sulemana hanno proseguito le terapie.

Oggi è prevista la rifinitura prima della partenza per Torino. Per la Juventus sarà quindi importante arrivare alla gara preparata anche sulle caratteristiche dell’avversario, che cercherà di mettere in difficoltà i bianconeri.

Juventus-Atalanta, ultimo appuntamento prima della sosta

Il fischio d’inizio è fissato per domani alle 18:00 all’Allianz Stadium, nella quinta giornata di Serie A.

Per la Juventus si tratta dell’ultima gara prima della pausa per le Nazionali: un’occasione per cercare punti e chiudere questo primo blocco di stagione con una risposta sul campo.