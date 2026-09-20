Juventus, diramata la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta. Ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match delle 18:00.
La Juventus si prepara a scendere in campo per la quinta giornata di campionato. Oggi, alle 18:00, i bianconeri ospiteranno l’Atalanta all’Allianz Stadium in una partita importante per il percorso in Serie A.
In vista della sfida contro la formazione bergamasca, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Di seguito l’elenco completo dei convocati bianconeri.
Juventus-Atalanta, i convocati
Ecco la lista dei giocatori a disposizione per la partita di questo pomeriggio:
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
40 Radu
43 Pagnucco
49 Makiobo
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