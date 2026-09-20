Juventus, diramata la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta. Ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match delle 18:00.

Riccardo Focolari

La Juventus si prepara a scendere in campo per la quinta giornata di campionato. Oggi, alle 18:00, i bianconeri ospiteranno l’Atalanta all’Allianz Stadium in una partita importante per il percorso in Serie A.

In vista della sfida contro la formazione bergamasca, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Di seguito l’elenco completo dei convocati bianconeri.

Juventus-Atalanta, i convocati

Ecco la lista dei giocatori a disposizione per la partita di questo pomeriggio:

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

Luciano Spalletti

15 Kalulu

17 Alajbegovic

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

40 Radu

43 Pagnucco

49 Makiobo

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