La Juventus deve fare i conti con una nuova emergenza tra i pali. La lesione del legamento crociato anteriore rimediata da Kamil Grabara complica i piani bianconeri e spinge la dirigenza a valutare le possibili soluzioni per completare il reparto portieri. Sul tavolo ci sono due strade: puntare su una risorsa interna oppure intervenire sul mercato degli svincolati.

A fare il punto sui profili accostati al club bianconero è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha raccontato le possibilità al vaglio della società.

Juventus, le alternative per la porta

L’infortunio del portiere polacco, arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, obbliga il club a riflettere sulle prossime mosse. La Juventus potrebbe scegliere di promuovere un estremo difensore della Next Gen, puntando su una soluzione già presente in casa, oppure valutare un innesto con maggiore esperienza.

Secondo quanto riferito da Romano, nelle ore successive alla notizia dello stop di Grabara sarebbero stati proposti alla dirigenza diversi portieri svincolati. Tra questi figura anche Neto, nome che potrebbe rappresentare un ritorno in bianconero.

Neto e Sergio Rico tra i nomi proposti

L’esperto di mercato ha spiegato che Neto sarebbe una possibilità gradita anche per i rapporti già esistenti con i suoi agenti, gli stessi con cui la Juventus avrebbe trattato durante l’estate per Joshua Zirkzee e Douglas Luiz.

“Anche Kamil Grabara si è fermato: il portiere polacco, arrivato nelle ultime battute del mercato estivo, ha riportato una lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. La Juventus deve quindi decidere come intervenire: può affidarsi a una soluzione interna, dando spazio al portiere della Next Gen, oppure cercare un profilo tra gli svincolati. Dopo l’infortunio sono stati segnalati diversi nomi alla società. Tra questi c’è Neto, che potrebbe tornare volentieri a Torino e che lavora con gli stessi agenti con cui i bianconeri hanno avuto contatti in estate per Zirkzee e Douglas Luiz. I rapporti sono buoni. C’è poi Sergio Rico, oltre ad altri portieri con età e caratteristiche differenti”.

La decisione spetta alla dirigenza

La valutazione coinvolgerà la dirigenza bianconera e Luciano Spalletti, chiamati a individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Come riportato da Romano, l’analisi riguarderà sia le caratteristiche tecniche dei candidati sia le opportunità disponibili sul mercato.

“Carnevali e Massara, insieme a Luciano Spalletti, prenderanno in esame le caratteristiche dei portieri e le occasioni disponibili, per individuare il secondo estremo difensore”.

Al momento, dunque, non c’è una scelta definitiva: la Juventus dovrà stabilire se affidarsi a una soluzione interna o puntare su un portiere esperto attualmente senza contratto.