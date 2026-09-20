Il percorso di Nico Gonzalez alla Juventus potrebbe vivere una nuova fase. Dopo essere stato accostato ad una possibile partenza, l’argentino ha ritrovato spazio e un ruolo importante nelle rotazioni bianconere. Le prestazioni recenti hanno riacceso l’attenzione sul suo futuro, con la dirigenza che starebbe valutando la possibilità di prolungare il rapporto.

Da possibile partente a risorsa

Negli ultimi mesi la posizione di Gonzalez era stata oggetto di valutazioni, anche in ottica mercato. Il rendimento mostrato più recentemente, però, avrebbe contribuito a cambiare lo scenario: l’esterno è tornato a essere una soluzione utile per lo sviluppo della manovra offensiva.

La sua duttilità rappresenta un’opzione in più per Luciano Spalletti, che può impiegarlo in diverse zone del reparto avanzato. La continuità e il contributo alla squadra saranno elementi importanti anche per le prossime valutazioni.

La Juventus valuta il rinnovo

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la Juventus starebbe pensando di blindare il giocatore con un nuovo accordo. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti dettagli ufficiali su durata, cifre o tempistiche di un eventuale rinnovo.

La situazione resta quindi da monitorare: il futuro di Gonzalez dipenderà dalle valutazioni della società e dall’evoluzione del suo percorso in bianconero.

Il presente prima di tutto

Con la stagione entrata nel vivo, l’attenzione resta concentrata sul campo. Gonzalez avrà l’opportunità di confermare quanto mostrato e di consolidare ulteriormente la propria posizione all’interno della squadra.

Per la Juventus, intanto, il tema del rinnovo resta una possibilità da seguire, senza che al momento ci sia un accordo ufficializzato.