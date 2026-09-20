Nella giornata di ieri, vigilia della sfida tra Juventus e Atalanta, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Il tecnico si è soffermato anche sulla fase difensiva della sua squadra e sul passato in bianconero, tornando sull’esperienza vissuta alla guida del club bianconero.

Sarri sulla difesa

L’allenatore ha analizzato le difficoltà incontrate dalla squadra nella fase difensiva, evidenziando alcune differenze rispetto alla situazione vissuta alla Lazio.

“Era una situazione diversa rispetto alla Lazio. La fase difensiva è stata troppo passiva nelle prime partite, non buone letture, però il baricentro era molto più alto. Staremo a vedere”.

Il passato alla Juventus

Sarri ha poi parlato della sua esperienza sulla panchina bianconera, sottolineando di non avere rimpianti per il percorso vissuto a Torino. Il tecnico ha anche ricordato le aspettative che accompagnavano la squadra nella corsa allo Scudetto.

“Non ho rimpianti del mio percorso alla Juve. La vittoria dello Scudetto sembrava quasi scontata”.