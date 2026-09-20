Una rimonta di carattere, completata dopo i supplementari e decisa ai calci di rigore. La Juventus Women di Isaac Guerrero recupera due reti alla Roma e conquista la Serie A Women's Cup al termine di una sfida ricca di emozioni. A raccontare la gioia del gruppo bianconero è la capitana Martina Rosucci, intervenuta ai microfoni ufficiali del club dopo il successo.

Rosucci racconta la gioia dopo la rimonta

La capitana bianconera ha sottolineato il valore di una vittoria arrivata dopo essere andate sotto di due reti, evidenziando anche l'importanza di aver mantenuto la propria identità di gioco.

“È una felicità fortissima, perché quando sei sotto 2-0 e riesci a rimontare e a vincere ai rigori sono emozioni che entrano dentro una squadra. Ci alleniamo per vincere, ma riuscire a farlo senza rinunciare alla nostra identità è doppiamente bello. Oggi penso che abbiamo espresso veramente un bel gioco, quello che ci sta chiedendo il mister, e riuscire a vincere così, fino alla fine, ti dà sempre qualcosa in più”.

“Fino alla fine”, la convinzione che ha spinto le bianconere

Rosucci ha poi raccontato la determinazione con cui la squadra ha continuato a credere nella rimonta, anche nel momento più complicato della partita. Un atteggiamento racchiuso nel motto bianconero, diventato ancora una volta realtà sul campo.

“Il nostro motto è ‘fino alla fine’ e ci abbiamo creduto fino alla fine: eravamo in partita e sentivamo di esserci sempre di più. Ho detto alle ragazze: ‘Facciamo un gol e la ruota gira’, e così è stato”.

Rosucci guarda già alla Champions League

La festa per la conquista della Serie A Women's Cup lascia subito spazio al prossimo obiettivo. La Juventus Women dovrà recuperare le energie in vista dell'impegno in Champions League, con la squadra pronta a trasferirsi all'Allianz.

“Adesso, sinceramente, sto già pensando alla prossima partita: abbiamo due giorni per recuperare, la Champions è un obiettivo fantastico e ci spostiamo all’Allianz. Quindi credo che con la testa siamo già lì”.