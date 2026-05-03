I bianconeri affrontano la squadra veneta nella 35ª giornata di campionato. La gara avrà inizio alle ore 18:00.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri le modalità per seguire in TV e in streaming la gara odierna della Juventus. Di seguito la nota.
“Juventus e Verona si affronteranno il 3 maggio nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:00.
SERIE A | DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA
La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.
Inoltre, come di consueto, potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA