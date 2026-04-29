Gli uomini di Spalletti affrontano l’Hellas Verona nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. La sfida si disputerà all’Allianz Stadium, calcio d’inizio alle ore 18:00.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri le modalità per seguire in TV e in streaming la prossima gara della Juventus. Di seguito la nota.
“Juventus e Verona si affronteranno il 3 maggio nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:00.
SERIE A | DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA
La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.
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