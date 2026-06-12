La Juventus, sul proprio sito ufficiale, annuncia l'arrivo di Giovanni Carnevali e comunica anche le dimissioni di Damien Comolli.

Sul sito bianconero si legge:

GIOVANNI CARNEVALI NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DEL CLUB Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero.

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero.

Pubblicato anche il saluto di Comolli:

"Ho deciso di dimettermi dalla mia posizione di Chief Operating Officer della Juventus FC con effetto immediato.Vorrei ringraziare John Elkann ed Exor per avermi dato l'opportunità di lavorare per questo incredibile club di calcio.Vorrei anche ringraziare i miei colleghi del club per il loro impegno e dedizione e augurare il meglio sia alla squadra femminile che a quella maschile per la prossima stagione.Un enorme grazie ai tifosi della Juventus per il loro incredibile supporto. Siete voi a rendere questo club così speciale".