Juventus, le statistiche post-match della partita con l’Udinese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con l' Udinese . Ecco il comunicato: "Massimiliano Allegri ha eguagliato contro l’Udinese Marcello Lippi (405) al secondo posto tra gli allenatori con più panchine nella storia della Juventus in tutte le competizioni dal 1929/30, in prima posizione in questa graduatoria Giovanni Trapattoni (596). La Juventus ha perso la prima partita casalinga del suo campionato dopo le otto vittorie e i tre pareggi collezionati nelle prime 11 uscite interne stagionali in questa Serie A – i bianconeri non cadevano in casa nel torneo dallo scorso maggio (0-1 vs Milan), anche ultima occasione in cui la Vecchia Signora non aveva trovato la rete all’Allianz Stadium.

L’Udinese ha sconfitto la Juventus in Serie A per la prima volta dal luglio 2020. La Juventus ha perso in casa contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dall’agosto 2015 (anche allora 0-1), interrompendo una striscia di sette successi interni consecutivi contro i friulani nel torneo. Lautaro Giannetti è solo il terzo difensore dell'Udinese capace di segnare un gol in casa della Juventus negli ultimi 20 anni in Serie A, dopo Cristián Zapata (30 gennaio 2011) e Marvin Zeegelaar (3 gennaio 2021). La Juventus ha inanellato tre partite di fila senza vittorie in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (allora quattro – 1N, 3P). La Juventus non ha trovato la vittoria in due partite casalinghe di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (allora pareggio vs Atalanta e sconfitta vs Monza). La Juventus non ha segnato per due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (allora due ko per 1-0 vs Sassuolo e Napoli).