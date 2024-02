Juventus, le statistiche in vista della partita con l’Udinese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche in vista della partita contro l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita di questa sera. Ecco il comunicato: "Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli ultimi due match, i bianconeri non registrano più partite consecutive senza vittoria in Serie A dall’aprile scorso (quattro in quel caso – 1N, 3P). La Juventus non ha mai subito più di un gol a partita nelle ultime 18 gare in Serie A, incassando in totale solo otto reti in questo parziale – l’ultima volta che i bianconeri hanno incassato più di un gol risale al 23 settembre scorso (sconfitta 4-2 vs Sassuolo).

La Juventus è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso in casa, raccogliendo 27 punti dopo 11 gare casalinghe (8V, 3N), meno solo di Inter e Atalanta (entrambe 28, la Dea con una partita in più). L’Udinese ha guadagnato 19 punti in 23 match di questo campionato, eguagliando la sua peggior stagione in Serie A dopo altrettante partite nell’era dei tre punti a vittoria (19 punti nel 2018/19). A partire dal 1994/95, inoltre, i friulani hanno sempre raccolto almeno 22 punti dopo 24 gare stagionali di Serie A.

L’Udinese ha pareggiato 13 partite in questo campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato più segni “X” dopo 23 gare stagionali (16 nel 1982/83); in generale, l’ultima formazione che aveva registrato così tanti pareggi dopo 23 match in una stagione nel torneo era stata il Torino nel 2007/08 (13 anche in quel caso). L’Udinese ha vinto solo una delle prime 11 trasferte disputate in questo campionato (6N, 4P), un evento che nelle precedenti 13 stagioni in Serie A si era verificato solo una volta, nel 2018/19".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.