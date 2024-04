Juventus, le statistiche dopo il match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Dopo la fondamentale vittoria arrivata nella sfida casalinga contro la Fiorentina, andiamo a leggere e analizzare alcuni dei dati e delle tendenze statistiche a margine della 31^ giornata di Serie A: Nessun difensore centrale ha segnato più gol di Federico Gatti nei maggiori cinque tornei continentali in corso: quattro reti. Quello di Federico Gatti è l'11° gol segnato dalla difesa della Juventus nel campionato in corso: nei maggiori cinque tornei europei 23/24 solo Bayer Leverkusen (24) e Inter (16) hanno segnato più reti dei bianconeri con il reparto arretrato. La Juventus ha segnato otto gol sugli sviluppi di corner in questa Serie A e nel torneo in corso solo il Milan ha fatto meglio (nove). Secondo clean sheet casalingo nelle ultime tre partite interne per la Juventus, tanti quanti quelli fatti registrare nelle precedenti 10 gare di campionato tra le mura amiche. Quella odierna è la formazione con la seconda età media più alta (27 anni e 319 giorni) per la Juventus in questa Serie A: la prima è l’XI titolare schierato a dicembre contro il Frosinone (28 anni e 40 giorni). Sesta partita in trasferta consecutiva in Serie A senza vittoria per la Fiorentina (2N, 4P), che non faceva registrare una striscia negativa altrettanto lunga lontano dalle mura amiche, in un singolo campionato, dal periodo tra settembre e dicembre 2020: sei anche in quel caso (2N, 4P). Quello centrato da Nicolás González è il 18° legno colpito dalla Fiorentina in questa Serie A, almeno due in più rispetto ad ogni altra squadra. Nicolás González ha colpito sei legni nel campionato in corso, nessuno ne ha centrati più di lui (a sei anche Johan Vásquez)".