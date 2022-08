Juventus-Spezia, designato l’arbitro della sfida di mercoledì

La Juventus nelle prime tre giornate di Serie A ha raccolto cinque punti. Dopo la prima vittoria interna contro il Sassuolo per 3-0, sono arrivati due pareggi consecutivi, lo 0-0 a Marassi contro la Sampdoria e l'1-1 di sabato pomeriggio contro la Roma. Ora però non c'è tempo per rifiatare, perché sta per partire un tour de force con tante partite ravvicinate, tra campionato e coppe europee.