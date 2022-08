Juve, l’intrattenimento allo Stadium: mercoledì i DJs FROM MARS

Da questa stagione all'Allianz Stadium è previsto un programma di dj set e intrattenimento dei tifosi bianconeri prima dell'inizio delle gare

redazionejuvenews

La squadra bianconera, dopo il pareggio di sabato contro la Roma, mercoledì sera tornerà di nuovo in campo contro lo Spezia all'Allianz Stadium. E proprio sull'esperienza da vivere allo stadio, la Juventus sul proprio sito ufficiale ha comunicato le novità per intrattenere i tifosi: "Il match di sabato 27 agosto contro la Roma ha saputo regalare grandi emozioni anche prima del fischio di inizio. Da quest'anno, come vi abbiamo raccontato, l'Allianz Stadium diventa ancora di più la casa dei tifosi. In occasione di ogni matchday casalingo, infatti, sarà possibile vivere un’esperienza a 360° con nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la fedeltà dei supporter bianconeri.

Contro i giallorossi sono state tantissime le novità tra cui il dj set di MACE, producer al centro di alcuni dei più grandi successi di artisti italiani di fama internazionale e per la partita contro lo Spezia (mercoledì 31 agosto, ore 20:45) siamo pronti ad accogliere nel nostro stadio due nuovi artisti, i DJs FROM MARS. Stiamo parlando di due DJs di fama internazionale noti per i loro mash-up di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica.

L'intrattenimento, dunque, inizierà ben prima del kick-off e oltre al dj set dei DJs FROM MARS ci saranno spettacoli di luci, effetti pirotecnici e tante attività ludiche per i più grandi e i più piccini.

Pronti a vivere un'altra serata super coinvolgente?".

Questa stagione 2022/23 è la prima con i nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la fedeltà dei tifosi. Fin dall’apertura dei cancelli è, infatti, possibile vivere un’esperienza a 360°, per moltiplicare le emozioni del matchday. L’intrattenimento inizia prima dell’arrivo della squadra e continua con i giocatori che, una volta allo stadio, scenderanno dalle tribune e “abbracceranno” i tifosi prima di scendere sul rettangolo verde. In questi ultimi anni, i supporter bianconeri sono stati abituati a giochi di luci e proiezioni, ma a partire da quest’anno resteranno stupiti con effetti speciali: un assaggio l’hanno già avuto coloro che hanno vissuto le prime due partite casalinghe di campionato.