Juventus-Roma, le statistiche del match di stasera: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con la Roma. Ecco il comunicato: "Alcuni numeri per arrivare pronti alla sfida di campionato del 30 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. LO STATO DI FORMA Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è l’ottava volta che la Juventus raccoglie almeno 40 punti nelle prime 17 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A; nelle precedenti sette, i bianconeri hanno sempre vinto poi lo Scudetto (quattro volte con Massimiliano Allegri in panchina). La Juventus è imbattuta da 12 match di Serie A (9V, 3N), nei maggiori cinque campionati europei solo il Bayer Leverkusen (16) e il Real Betis (13) hanno una striscia aperta più lunga senza sconfitta.

Soltanto l’Inter (86) ha guadagnato più punti della Juventus (81 sul campo, senza considerare le penalizzazioni) in Serie A nell’anno solare 2023; dall’altra parte la Roma è 8ª in questa graduatoria con 64 punti. Solo l’Inter (21) ha mantenuto la porta inviolata più della Juventus in Serie A nel 2023 (19). I bianconeri non registravano così tanti clean sheet in un singolo anno solare in campionato dal 2018 (22 in quel caso). La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite (5N 10P) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A; l’ultimo successo dei giallorossi contro queste avversarie risale all’1 agosto 2020, proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium (1-3). La Roma ha vinto 2-0 l’ultimo match di campionato contro il Napoli e non ottiente due clean sheet di fila in Serie A dallo scorso aprile (tre in quel caso). La Roma ha perso nove trasferte nel 2023 in Serie A e nei precedenti 45 anni solari solo due volte ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021 e 10 nel 2012. La Roma ha disputato 57 partite nel 2023 tra tutte le competizioni (27V, 14N, 16P) e solo due volte ha giocato più match in un singolo anno solare nella sua storia dal 1929/30: 60 nel 2021 e 59 nel 2006".

