Juventus, tutti i risultati delle squadre giovanili nel weekend

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Lorenzo Focolari Redattore 27 febbraio - 18:00

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Gare ufficiali e amichevoli anche in questo fine settimana – e non solo – che è stato ricco di appuntamenti per le nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando, principalmente del week-end del 24-25 febbraio 2024, con qualche accenno anche ai giorni che hanno preceduto il fine settimana in questione.

Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 17 FEMMINILE Test match in settimana, mercoledì 21 febbraio per la precisione, per la squadra di Luca Scarcella che ha affrontato l'Under 14 maschile del Garinoa. Ad andare in rete per le bianconere è stata Santarella e Perfetti. Nel week-end, invece, la Juventus ha pareggiato 2-2 contro l'Under 15 maschile del Santena, in un match del "Campionato Provinciale Under 15 Maschile". Un pareggio che è arrivato grazie alla doppietta di Iannaccone. UNDER 17 MASCHILE La squadra di Claudio Rivalta ha vinto nettamente lo scontro di alta classifica con i pari età del Sassuolo. Sul campo dei neroverdi i bianconeri si sono imposti con un netto 0-3 grazie alla doppietta di Giardino e alla rete di Lontani. Sul finale di primo tempo, con la Juventus in vantaggio 0-2, il Sassuolo ha fallito un calcio di rigore con Chiricallo. Con questa vittoria i ragazzi di Mister Rivalta rimangono saldamente in testa al Gruppo A, a quota 41 punti dopo 18 gare disputate. Di seguito il tabellino dell'incontro.

UNDER 16 MASCHILE Poker della squadra di Claudio Grauso che, tra le mura amiche, ha superato 4-1 i pari età del Modena ed è salita a quota 36 punti in graduatoria, dopo 17 giornate disputate in questa stagione. Una vittoria, quella bianconera, arrivata in rimonta dopo essere passata in svantaggio dopo appena due giri di orologio dal fischio d'inizio contro gli emiliani. Nella ripresa, poi, la doppietta di Tiozzo Pagio e le reti dei subentranti Badarau e Barido, quest'ultimo neo arrivato in bianconero, hanno regalato tre punti preziosi alla Juventus. UNDER 15 FEMMINILE Sconfitta per l'Under 15 femminile di Alessio Vaccariello che cade 3-6 (1-4 FIGC) in casa contro l'Under 15 maschile del Garino in un match del girone H del campionato "Esordienti 2° anno".

