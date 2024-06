Juventus, il ricordo della Coppa Italia: Milik capocannoniere

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della stagione di Milik.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un mese fa la Juventus alzava al cielo la Coppa Italia numero 15 della sua storia superando per una rete a zero l’Atalanta nella finale di Roma. Competizione della quale Arkadiusz Milik è stato capocannoniere in solitaria con 4 reti realizzate in altrettante presenze. Il numero 14 bianconero è stato decisivo nel portare la squadra all’ultimo atto di Roma con il gol realizzato, sempre nella capitale ma contro la Lazio, nella semifinale di ritorno con una zampata da centravanti sul tiro-cross di Weah. Quella dello scorso 23 aprile è stata l’ultima marcatura in ordine di tempo, alla quale va aggiunta la tripletta contro il Frosinone all’Allianz Stadium nei quarti di finale: prima dal dischetto, poi sfruttando gli assist di McKennie e Locatelli. Tutti gol fondamentali per il raggiungimento della 15ª Coppa Italia della Juventus”.