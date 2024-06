Calciomercato Juve | Altro colpo! Di Marzio: “Giuntoli vuole…”

Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato della Juve

La Juventus continua ad operare in sede di calciomercato e le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto parlano tremendamente chiaro rispetto a quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro. Giuntoli non si ferma un attimo e ci sono diverse questioni che dovranno essere affrontate. Sia riguardanti le entrate, sia concernenti le uscite. In questo senso – nelle ore della notte – sono arrivati aggiornamenti abbastanza significativi rispetto ad un colpo che la Juve non sembra disposta a “mollare”.

Juventus FC: le ultime news di mercato

Secondo quanto viene riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, la Juventus avrebbe deciso di insistere in maniera pesante per Calafiori. In queste ore stanno circolando diverse voci in tal senso ma da quanto risulta, i bianconeri vorrebbero tentare un assalto continuato (fino al raggiungimento dell’obiettivo) anche facendo leva su quella che sarebbe la volontà totale del calciatore di vestire la maglia della Juventus. Una mossa, questa, che fa capire il “modus operandi” di Giuntoli che da una parte cerca l’esperienza ed i nomi più noti e dall’altra prova con tutte le sue forze di prendere Calafiori, giovane prospetto anche per la nostra Nazionale. Quello che succederà lo staremo a vedere: di sicuro – però – la Juventus sembra pronta ad affondare più di qualche colpo.