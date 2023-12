Juventus, il riassunto del giorno: parlano Toni e Buffon

Per la Juve è il giorno del match con la Roma . Ha parlato di questo ed altro, Buffon : "Critiche ad Allegri? Perché viene da due anni nei quali la Juve ha passato parecchie vicissitudini. Se penso alla felicità del mondo bianconero quando è tornato…

Ma quando si riparte c’è bisogno di tempo. Questi due anni gli hanno permesso di fare delle scelte, di operare una scrematura nel gruppo e magari di costruire per arrivare nel giro di un anno o due alla vittoria".

Anche Toniha detto la sua: "Non ho cambiato idea: sono convinto che la Juventus abbia fatto bene a tenersi Vlahovic in attacco. Dusan è più giovane e ha maggiore prospettiva. Certo, in questo momenti ha più alti e bassi rispetto a Lukaku. Il belga è più esperto, rappresenta una certezza e sta facendo molto bene alla Roma. Ma il tempo è dalla parte di Vlahovic: può diventare uno dei migliori centravanti a livello europeo".