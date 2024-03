Juventus, il riassunto del giorno: parlano Moggi e Sarri

Dalle parole di Sarri contro Moggi alle dichiarazioni dell'ex dirigente: tutte le notizie del giorno sulla Juventus.

Lorenzo Focolari Redattore 8 marzo - 20:00

Per la Juve sono giorni di attesa, in vista della partita con l'Atalanta. Intanto Sarri ha risposto duramente alle parole di Moggi: "La fiducia della società la sento quotidianamente, se espressa pubblicamente mi fa piacere ma non mi mancava nulla da questo punto di vista.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moggi, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l'ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione, mentre in una storia ultracentenaria come quella della Juve l'unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione".

Anche Moggi ha successivamente detto la sua: "Io ho capito le sue dichiarazioni perché lui disse che la Juventus non era allenabile. Questo lo ha detto Sarri, non io. E, siccome ritengo che quando si cambia allenatore bisogna conoscere anche i calciatori che si hanno in rosa, era stata cercata una soluzione per migliorare il gioco della squadra e invece è peggiorato. Questo penso che sia appurato".

