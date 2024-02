Juventus, il riassunto del giorno: parlano Lippi e Padovano

Per la Juveè il giorno dopo la vittoria con il Frosinone. Ha detto la sua l'ex mister Lippi: "Io volevo trasmettere alle persone che lavoravano con me la fiducia di poter essere vincenti. Non solo partecipare e fare bella figura, ma vincere. Soprattutto se hai la fortuna o l'abilità di trovarti o scegliere giocatori bravi. Io avevo squadre forti e ci ho messo del mio facendole rendere al massimo delle loro possibilità".