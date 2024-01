Juventus, il riassunto del giorno: parlano Marocchino e Gentile

Per la Juve è il giorno dopo la partita contro il Lecce. Ecco le parole di Gentile sui bianconeri: "Penso che dovrà lottare per arrivare tra le prime quattro, se riuscirà a vincere lo scudetto sarà una bella impresa. Bisogna vedere come reggerà l'Inter le Coppe. Questo momento darà molto entusiasmo sia ai tifosi che alla squadra.

Penso che farà di tutto per portare a casa la vittoria del campionato, ma l'Inter è la squadra più forte. Non sarà facile".

Anche Marocchinoha detto la sua: "Miretti non sarà uno stellato ma il suo lavoro lo fa, non sarei così critico nei suoi confronti, vista anche l'età. La Juventus da comunque sempre l'impressione di essere una squadra che sa cosa fare, con Locatelli che in questo momento è diventato fondamentale, gioca davanti alla difesa e non sparisce mai dalla partita. Quest'anno credo che Allegri con il centrocampo abbia fatto un grandissimo lavoro, ha saputo assemblare bene il materiale che aveva a disposizione".