Juventus, il riassunto del giorno: parlano Crespo e Buffon

La Juventus , in attesa della prossima gara, viene giudicata per i primi risultati della stagione. A parlare di questo è stato Crespo : "Enrico era più attaccante rispetto a suo figlio. Aveva il sano egoismo che deve possedere chi, di mestiere, sta nel cuore delle difese avversarie. Federico è più abituato ad agire sulla fascia. Secondo me ha tutte le qualità per diventare una seconda punta simile al padre, ma a patto che diventi ancora più prolifico. La velocità e il tiro secco, nella sua azione, è essenziale: pochi fronzoli e tanta sostanza.

Anche Buffonha detto la sua: "Momenti in cui avevo deciso di smettere? L'anno in cui sono andato a Parigi avevo deciso ed ero abbastanza convinto, ma non lo ero pienamente, secondo me avevo uno-due anni da dare a grandi livelli, mi sentivo bene e in forze, mi sentivo fisicamente al top. Per il rispetto delle società in cui ho lavorato ho capito che era giusto fare un passo indietro. Poi a fine aprile arrivò questa chiamata del PSG, sarei stato stupido a rinunciare, volevo crescere ulteriormente con l'esperienza all'estero e avrei giocato in una squadra stratosferica e a un livello stratosferico. Momenti complicati? No, ho sempre avuto in mente quella che sarebbe dovuta essere la mia parabola".