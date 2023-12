Juventus, il riassunto del giorno: parlano l’agente di Yildiz e Borriello

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista del match con la Roma. Ecco le parole del doppio ex Borriello: "La Juve fu un'altra esperienza stupenda: Conte mi scelse a gennaio per entrate nella rosa e quell’anno vincemmo lo scudetto: dal quell’anno partì la cavalcata della Juve che la portò a vincere per tanti anni. Conte è un uomo molto determinato e coerente; post partita facevamo sempre match analysis riguardando insieme la partita: rivedendosi si migliora tanto".