Juventus, il riassunto del giorno: parlano Cabrini e Bonucci

La Juventusè in attesa dei prossimi colpi di calciomercato. Uno dei calciatori in bilico è Leonardo Bonucci, difensore dei bianconeri, che ha detto la sua sul futuro: "La mia volontà è di rimanere, grazie dell'affetto. Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno".