Juve, Bonucci ai tifosi: “Grazie dell’affetto, la mia volontà è restare”

Bonucci si è fermato a salutare i tifosi presenti all'allenamento: il difensore italiano conferma la sua volontà di rimanere in bianconero

Leonardo Bonucci e la Juventus è una storia non ancora conclusa. Nonostante la volontà comunicata dalla società di escludere l'ex capitano bianconero dal progetto, il giocatore non si sarebbe arreso all'idea di far cambiare idea all'ambiente.