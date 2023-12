Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Vlahovic

La Juventus oggi ha vinto per 2-1 contro il Frosinone . A fine match ha parlato Allegri : "Abbiamo fatto una buona partita, qui aveva vinto solo il Napoli. Sono annate dove nelle squadre funziona tutto bene, non era facile. Ottimo primo tempo, creando molto.

Se crei così e il primo tempo finisce 1-0 è normale poi calare nella ripresa. Sul gol subito potevamo fare meglio, abbiamo avuto una buona reazione, loro ne hanno avuta una su un tiro che è uscito di poco. Contento per Yildiz e per Dusan, per tutta la squadra. Gruppo straordinario che non si tira mai indietro e oggi è rimasto compatto e lucido".

Anche Vlahovic ha detto la sua: "Siamo contenti per la vittoria importante, il Frosinone in casa gioca molto bene e per noi era importantissimo vincere oggi. Abbiamo dato tutto, vinto meritatamente ma mi complimento con il Frosinone. Inizio in panchina? Una scelta del mister, sono un professionista e mi metto a disposizione della squadra. Sono qui a fare quello che mi si chiede, non ho nessun problema ed ero concentrato per entrare ed essere pronto. Potevo anche fare meglio, ma è l'importante è che abbiamo vinto".