Juventus, il riassunto del giorno: parlano Scanavino e Allegri

Dalle parole di Allegri sul nuovo corso alle dichiarazioni di Scanavino sulla proprietà: tutte le notizie sulla Juventus.

Per la Juventussono giorni di attesa, in vista della prossima partita contro il Genoa. Il mister Allegri ha detto la sua sui bianconeri: "In primis, come ho già detto tante volte, il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La competizione che si addice di più a un club come la Juventus. Quella dell'anno scorso è stata un'annata complicata, ma abbiamo lavorato per trovare un'alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, dal primo all'ultimo, perchè ogni giorno ci mettono nelle migliori condizioni per lavorare".

Anche Scanavinoha detto la sua: "È un piacere avervi qui, in una serata di festa. Un anno fa non stavamo attraversando un bel momento, ma questi ostacoli li abbiamo superati tutti insieme. La Juventus è più viva che mai e lo dimostrano l'affetto quotidiano dei nostri tifosi e i risultati ottenuti sul campo dai nostri giocatori. Per noi questo è l'anno zero di un nuovo progetto societario, sportivo e di marketing che ha l'obiettivo di mantenere alte leambizioni, in linea con la tendenza di questo grande Club".

