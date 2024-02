Juventus, il report dell’allenamento in vista della partita con il Verona

La squadra dunque ha subito smaltito la serata di ieri, ritrovandosi in campo in mattinata alla Continassa, per cominciare già a pensare alla trasferta di sabato al Bentegodi di Verona (calcio d’inizio alle 18).

Scarico, come sempre, per chi ha giocato ieri, seduta dedicata a esercitazioni di possesso palla, conclusioni in superiorità numerica e partitella finale per il resto del gruppo. Domani appuntamento per tutti al pomeriggio".