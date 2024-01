Juventus, il report dell’allenamento in vista della Salernitana

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul report dell'allenamento. Ecco il comunicato: "Il 2024 è iniziato nel migliore modo possibile, con una straripante vittoria sulla Salernitana in Coppa Italia che è valsa l'accesso ai quarti di finale. Ora, però, per la Juventus è già tempo di tornare in campo per pensare al campionato.

Domenica 7 gennaio, infatti, i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta proprio contro la Salernitana. Il calendario ha messo nuovamente a confronto le due squadre, ma questa volta in palio ci saranno i tre punti. Al Training Center, dunque, la squadra si è divisa in gruppi: seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato in Coppa Italia, lavoro sul campo per gli altri con un focus sul possesso palla e sulla costruzione della manovra contro il pressing avversario, prima di chiudere la sessione con una partitella.