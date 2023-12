Juventus, il report dell’allenamento della vigilia di Natale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull' allenament o dei bianconeri alla vigilia di Natale, in vista della partita con la Roma , ultimo match dell'anno, previsto per sabato sera.

Una seduta essenzialmente dedicata allo scarico, soprattutto per chi è stato maggiormente impegnato allo stadio “Stirpe”, lavoro in campo per gli altri. Domani, giorno di Natale, pausa per tutti: la squadra si ritrova nella mattinata del 26 per mettere nel mirino la sfida di sabato 30 con la Roma".