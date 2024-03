Juventus, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull' allenamento . Ecco il comunicato: "Antivigilia in campo, anche oggi sotto la pioggia, per la Juventus. Continua, dunque, la preparazione dei bianconeri in vista della trasferta del "Maradona" di domenica 3 marzo 2024 contro il Napoli.

Domani sarà giorno di vigilia della gara e l’appuntamento è fissato per le ore 11:00 all’Allianz Stadium per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in diretta su **Juventus TV**. Nel pomeriggio, poi, la squadra tornerà in campo per allenarsi e al termine della sessione il gruppo partirà per Napoli".