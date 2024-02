Juventus, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento dei bianconeri in vista della gara con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla seduta di allenamento in previsione della prossima gara di campionato contro il Napoli , in programma domenica 3 marzo.

Per i bianconeri in via di recupero Moise Kean, che sta smaltendo l'infortunio delle scorse settimane, causa che ha fatto anche saltare il suo trasferimento all'Atletico Madrid.