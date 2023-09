Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul report dell'allenamento dei bianconeri in vista dell'Atalanta.

Ecco il comunicato in previsione della partita fondamentale contro l'Atalanta, secondo big match stagionale per gli uomini di Allegri, che dovranno riscattare le ultime prove non proprio convincenti contro Sassuolo e Lecce: "Allo Juventus Training Center continua la preparazione di Atalanta-Juventus.