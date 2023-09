Bookmakers – La Juve segue il Milan per lo Scudetto. Staccato il Napoli

Come di consueto, i risultati fanno oscillare le quote per la griglia finale della Serie A 2024/24. In cima rimane l'Inter che, nonostante la sconfitta interna contro il Sassuolo, sarebbe nettamente la favorita secondo i bookmakers. Infatti, seppure la quota si è leggermente alzata, il vantaggio su quella delle rivali rimarrebbe netto (quota a circa 1.97). A seguire i nerazzurri sul podio delle pretendenti troviamo il Milan e la Juventus.