Alla scoperta di Danilo, il jolly in difesa della Juventus

Danilo è il jolly in difesa della Juventus, uomo in più della retroguardia bianconera, titolare anche contro l'Udinese.

La presenza di Danilo in squadra permette però all'allenatore di poter sperimentare con moduli diversi. Come contro l'Atalanta, la Juventus potrebbe schierarsi anche con una sorta di 3-4-3 , con Alex Sandro e Cuadrado larghi sulle fasce, Bernardeschi e Dybala dietro Morata unica punta e Danilo difensore centrale di destra . Arrivato in punta di piedi, il classe 1991 è diventato con il passare delle stagioni un vero e proprio leader silenzioso. Tre anni, tre diversi allenatori, sempre titolare.

Per capire quanto la Juventus abbia deciso di puntare sul terzino ex Manchester City e Real Madrid basti pensare alla valutazione del cartellino. Il Bayern Monaco si era infatti detto interessato al giocatore della Juventus, ma la dirigenza bianconera ha alzato muro, valutando il giocatore ben 30 milioni di euro. Sostituirlo sarebbe difficile, giocatore duttile e fondamentale per il club di Torino. E mentre Ronaldo è nel pieno della bufera, questa sera Danilo e gli altri giocatori della Juventus scenderanno in campo contro l'Udinese, pronti a scacciare via ogni polemica. Non sarà semplice, ma i bianconeri ce la metteranno tutta, in attesa di capire quale sarà il futuro del fuoriclasse portoghese. Se da un lato CR7 è sempre più in bilico, dall'altro i bianconeri potranno aggrapparsi a Danilo. Certezza.