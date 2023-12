Juventus, i precedenti in vista della partita con il Napoli

JUVE-NAPOLI, GLI SCONTRI DIRETTI DEL PASSATO La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette partite contro il Napoli in campionato (un pareggio e cinque sconfitte): 2-1 il 7 aprile 2021, con i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per i bianconeri e Lorenzo Insigne per i partenopei. Il Napoli ha perso 70 gare di Serie A contro la Juventus, contro nessuna avversaria ha registrato più sconfitte nella competizione (alla pari dell’Inter); la formazione bianconera è, inoltre, quella contro cui i partenopei hanno subito più reti nel massimo campionato (225). Il Napoli ha segnato in tutte le ultime 11 partite di Serie A contro la Juventus e solo una volta ha fatto meglio, quando è arrivato a 14 gare di fila in gol nel 1956. Juventus e Napoli hanno pareggiato 1-1 in Serie A in ben 22 occasioni, segnando questo punteggio come il più frequente tra le due squadre. L'ultimo di questi incontri risale al 6 gennaio 2022. JUVE-NAPOLI, I PRECEDENTI A TORINO Il Napoli è rimasto imbattuto in tre delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (due vittorie e un pareggio), tante volte quante nelle precedenti 12 gare esterne contro i bianconeri; i partenopei, inoltre, hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime sette partite fuori casa contro i bianconeri e mai hanno fatto meglio nella competizione (sette anche tra il 1948 e il 1956). Dopo aver vinto nove partite interne su 10, la Juventus ha ottenuto un solo punto nelle ultime due sfide casalinghe disputate contro il Napoli in Serie A.