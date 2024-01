Juventus, i precedenti in vista dell’incontro con il Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota in vista della partita con il Lecce di questa sera.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Lecce. Ecco il comunicato: "La 21a giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Juventus, bianconeri a caccia dei 3 punti per proiettarsi in vetta alla classifica. PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE 36a sfida tra Juventus e Lecce in Serie A, i bianconeri ne hanno vinte 23, completano otto pareggi e quattro successi salentini. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro la Juventus in Serie A (3N, 11P): 2-0 il 20 febbraio 2011 al Via Del Mare - perdendo tutte le quattro più recenti, con uno score di 1-8. Dopo l’1-0 della gara d’andata, la Juventus può vincere entrambe le sfide stagionali contro il Lecce senza subire gol per la prima volta dal campionato 1997/98 (due 2-0 in quell’occasione, con Marcello Lippi in panchina). La Juventus ha segnato in 17 delle ultime 18 partite contro il Lecce in Serie A: 38 gol dei bianconeri nel periodo (2.1 di media a match).

L’ultimo incrocio tra le due squadre è datato 26 Settembre 2023: vittoria Juventus sul Lecce per 1-0 all’Allianz Stadium. LE SFIDE IN CASA DEL LECCE Il Lecce ha perso 10 delle 17 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (3V, 4N): contro nessuna squadra i salentini hanno subito più sconfitte interne nel torneo (esattamente gli stessi risultati registrati con l’Inter in 17 confronti). La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 trasferte contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), l’unico successo dei giallorossi nel periodo risale al 20 febbraio 2011 (2-0 con gol di Mesbah e Bertolacci). IL CONFRONTO IN PANCHINA Massimiliano Allegri ha vinto 299 partite da allenatore in Serie A; soltanto due tecnici hanno finora tagliato il traguardo delle 300 vittorie nella storia del torneo: Giovanni Trapattoni (352) e Nereo Rocco (302).

Roberto D'Aversa non ha mai vinto in sette sfide da allenatore contro la Juventus in Serie A (1N, 6P). Massimiliano Allegri ha vinto sette delle nove partite da allenatore contro il Lecce in Serie A (1N, 1P). Massimiliano Allegri è imbattuto in quattro precedenti contro Roberto D'Aversa da allenatori in Serie A (3V, 1N)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.