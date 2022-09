Juventus, Paul Pogba si opera: due mesi di stop per il francese

Un fulmine a ciel sereno per la Juventus. Paul Pogba, dopo un lungo tira e molla, avrebbe deciso di operarsi. Il francese, infortunatosi a luglio, aveva inizialmente deciso di seguire una terapia conservativa, per tentare di non perdere il Mondiale. Adesso però la brutta notizia, infatti secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Manchester United, dopo delle prove sul campo, avrebbe deciso di procedere con l'operazione chirurgica, che dovrebbe lasciarlo fuori dai campi da gioco per 60-70 giorni, praticamente fino all'inizio del Mondiale. Per rivedere il francese in campo con i bianconeri, invece ci vorrà certamente il nuovo anno, alla ripresa del campionato dopo la sosta per il torneo iridato.