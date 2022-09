Juventus, i convocati per la sfida con il PSG: rientra Rabiot, out Di Maria

La Juventusdomani esordirà nella Champions League 2022-23. I bianconeri sono attesi dalla sfida difficilissima con il PSG, match da giocare in Francia. Per la Vecchia Signora una gara molto complicata, che come ribadito da Allegri, non dovrebbe cambiare le sorti del passaggio del turno, visto che Madama si giocherà gli ottavi con il Benfica, altra rivale nel raggruppamento. Rientra in gruppo Adrien Rabiot, che nell'ultima partita, a causa di un infortunio, aveva dovuto dare forfait. Spicca invece l'assenza di Angel Di Maria, ex PSG e punta di diamante della Juventus. Un altro stop per il Fideo, che nel match di Firenze ha riscontrato qualche problematica di natura muscolare. Assenti ovviamente Paul Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, out ancora per diverso tempo, soprattutto gli ultimi due, alle prese con stop di molto gravi. Il francese, invece potrebbe recuperare tra un paio di settimane.